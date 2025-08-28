New York. Die deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Laura Siegemund haben ihre Erstrundenmatches bei den US Open überzeugend gestaltet. Australian-Open-Achtelfinalistin Lys gewann ihre Auftaktpartie in New York gegen die britische Qualifikantin Francesca Jones nach einem glanzvollen Beginn mit 6:0, 7:5. Siegemund kämpfte sich zum 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 gegen die favorisierte Russin Diana Schneider und knüpfte damit an ihre starken Ergebnisse vom Viertelfinaleinzug in Wimbledon an. Trotz eines bandagierten rechten Oberschenkels stoppte Siegemund in gut zweieinhalb Stunden die Erfolgsserie ihrer Gegnerin. Diana Schneider war mit der Empfehlung des Turniersiegs beim WTA 500 in Monterrey direkt vor den US Open nach New York gereist und an Position 20 gesetzt. (dpa/jW)