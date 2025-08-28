»Das Kanu des Manitu« von Michael »Bully« Herbig hat knapp zwei Wochen nach dem Kinostart die Zwei-Millionen-Besuchermarke geknackt. Das teilt die Constantin Film AG in München mit. Demnach wurden die zwei Millionen am Dienstag abend erreicht. Das sei ein »Riesenerfolg«. Am zweiten Wochenende nach dem Kinostart seien gut 760.000 Tickets verkauft worden. Allein am vergangenen Sonnabend hätten sich rund 240.000 Menschen den Film angeschaut. Das seien so viele Besucher wie an keinem anderen Tag seit dem Start der Komödie am 14. August gewesen, schreibt Constantin Film. »Das Kanu des Manitu« hatte an den Kinokassen bereits einen Spitzenstart hingelegt. In den ersten vier Tagen waren 800.000 Tickets verkauft worden. (dpa/jW)