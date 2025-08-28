Mit der Ehrung des deutschen Filmemachers Werner Herzog begannen am Mittwoch die 82. Filmfestspiele Venedig. Der 82jährige erhielt den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Die Laudatio hielt Regisseur Francis Ford Coppola (86). Eröffnungsfilm war »La Grazia« von Paolo Sorrentino. Das Werk des italienischen Regisseurs konkurriert mit 20 anderen Filmen um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen. Unter anderem sind die Premieren des »Frankenstein«-Films von Oscar-Preisträger Guillermo del Toro, »Bugonia« von Löwen-Preisträger Giorgos Lanthimos mit Emma Stone sowie »Jay Kelly« mit George Clooney und Adam Sandler (Regie: Noah Baumbach) geplant. (dpa/jW)