New York. Mit 45 Jahren hatte Venus Williams dank einer Wildcard noch einmal an den US Open teilgenommen. Am Montag abend (Ortszeit) ist die US-amerikanische Tennisspielerin gegen die an elf gesetzte 29jährige Tschechin Karolína Muchová 3:6, 6:2, 1:6 in der ersten Runde ausgeschieden. 2000 und 2001 gewann Williams den US-Open-Titel im Einzel. Insgesamt gewann sie in ihrer Karriere sieben Einzel-Grand-Slam-Titel, 14 im Doppel und zwei im Mixed. (dpa/jW)