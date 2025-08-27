Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 16 / Sport
Tennis

Nach Wildcard

New York. Mit 45 Jahren hatte Venus Williams dank einer Wildcard noch einmal an den US Open teilgenommen. Am Montag abend (Ortszeit) ist die US-amerikanische Tennisspielerin gegen die an elf gesetzte 29jährige Tschechin Karolína Muchová 3:6, 6:2, 1:6 in der ersten Runde ausgeschieden. 2000 und 2001 gewann Williams den US-Open-Titel im Einzel. Insgesamt gewann sie in ihrer Karriere sieben Einzel-Grand-Slam-Titel, 14 im Doppel und zwei im Mixed. (dpa/jW)

