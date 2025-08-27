Nach Insolvenz
Ludwigsburg. Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene deutsche Handballmeister der Frauen HB Ludwigsburg wird in der kommenden Saison nicht am Bundesligaspielbetrieb teilnehmen. Auch eine abgespeckte Lösung konnte »trotz aller Bemühungen« nicht realisiert werden, hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Durch den Rückzug steht Ludwigsburg als erster Absteiger fest. Die Saison werde mit nur elf Teams ausgetragen, gab die Liga bekannt. (dpa/jW)
