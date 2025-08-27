»Kriege und Völkermord beenden! Für Frieden, Abrüstung und soziale Gerechtigkeit!« Kundgebung mit Infoständen und Reden, u. a. von Sevim Dagdelen (BSW). Sonnabend, 30.8., 12 Uhr. Ort: Kohlmarkt, Braunschweig. Veranstalter: Friedensbündnis Braunschweig

»Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!« Antimilitaristischer Aktionstag mit Jugenddemonstration gegen die Wehrpflicht. Kultur, Diskussionsrunden und Mitmachaktionen. Sonnabend, 30.8., 11 Uhr. Ort: Vor der Gedenkkirche St. Christoph. Veranstalter: Bündnis Antimilitaristischer Aktionstag Mainz

»Parade gegen Krieg und Militarisierung. Zusammen gegen die Militarisierung der Gesellschaft«. Mit internationalen Rednerinnen und Rednern, z. B. aus Israel und Wolgograd sowie Hafenarbeitern aus Genua. Sonnabend, 30.8., 13.30 Uhr. Ort: Heumarkt, Köln. Veranstalter: »Rheinmetall entwaffnen« mit Dutzenden Unterstützerorganisationen

»Radtour rund um die NATO-Airbase Geilenkirchen«. Anmeldung: vhs.anmeldung@mail.aachen.de. Sonnabend, 30.8., 15 Uhr. Ort: Wird bei Anmeldung bekanntgegeben. Veranstalter: VHS Aachen, Arbeit und Leben, DGB NRW Süd-West

»Ja zur Friedensfähigkeit! Nein zur Kriegstüchtigkeit!« Kundgebung mit Infoständen und Bühnenprogramm. Stoppen wir die Politik der Aufrüstung und des Abbaus des Sozialstaates! Sonntag, 31.8., 13 Uhr. Ort: Neptunbrunnen, am Alexanderplatz, Rathausstraße 1, Berlin. Veranstalter: Friedenskoordination Berlin