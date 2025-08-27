Ein Stern für Jessica Chastain
Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) erhält mit einer Sternenplakette auf dem »Walk of Fame« einen festen Platz in Hollywood. Am 4. September soll die US-Schauspielerin auf dem berühmten Bürgersteig den 2.819. Stern enthüllen. Dabei erhält sie prominente Unterstützung von Al Pacino (85) und Viola Davis (60). An der Seite von Pacino stand Chastain bereits 2006 in Oscar Wildes Theaterstück »Salome« in Los Angeles auf der Bühne. Mit Davis als Hauptdarstellerin drehte Chastain in einer Nebenrolle das Südstaatendrama »The Help«, das beiden 2012 Oscar-Nominierungen einbrachte. Chastain gewann Hollywoods höchste Auszeichnung 2022 als beste Hauptdarstellerin für »The Eyes Of Tammy Faye«, eine Filmbiographie über eine christliche TV-Predigerin. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Feuilleton
