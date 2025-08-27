Verónica Echegui verstorben
Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X. Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung El País unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten. Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie »Yo soy la Juani« (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Ein guter Kaiservom 27.08.2025
-
Greulich, Bauervom 27.08.2025
-
Rhetorik des Bildesvom 27.08.2025
-
Rotlicht: Utopievom 27.08.2025
-
Nachschlag: Krieg um Ressourcenvom 27.08.2025
-
Vorschlagvom 27.08.2025
-
Veranstaltungenvom 27.08.2025