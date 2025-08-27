Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X. Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung El País unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten. Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie »Yo soy la Juani« (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. (dpa/jW)