Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Film

Verónica Echegui verstorben

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X. Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung El País unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten. Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie »Yo soy la Juani« (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro