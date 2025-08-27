Feuer im Hafen
Sechs Menschen wurden durch einen Großbrand verletzt, der am Montag nachmittag im Hamburger Hafen ausgebrochen war. Einer davon schwebt in Lebensgefahr, ein zweiter wurde schwer verletzt. Das Feuer war durch ein brennendes Auto in einer Lagerhalle ausgelöst worden. Mehrere in der Halle gelagerte Gasdruckbehälter explodierten, wurden teils mehrere hundert Meter durch die Luft geschleudert und entfachten weitere Brände in der Umgebung. Das größte Feuer auf dem Gelände konnte gelöscht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mittag der dpa. (dpa/jW)
