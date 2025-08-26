Turin. Der Fußballprofi Weston McKennie ist nach Angaben seines aktuellen Klubs Juventus Turin im Spiel gegen Parma Calcio rassistisch beleidigt worden. Es habe »rassistisch diskriminierende Äußerungen« aus dem Gästebereich gegeben, teilte Juventus einen Tag nach dem Serie-A-Spiel mit, das der italienische Fußballrekordmeister 2:0 gewann.

Der US-amerikanische Nationalspieler McKennie spielte von 2016 bis 2020 erst für die U19 und dann für die Profis vom FC Schalke 04. Zur Saison 2020/2021 wechselte der Mittelfeldspieler zunächst auf Leihbasis nach Turin, anschließend verpflichtete ihn Juventus fest. Im Duell mit Parma wurde der 26jährige McKennie in der 89. Minute eingewechselt. (dpa/jW)