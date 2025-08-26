Bisher heftigster Sturm des Jahres
Rund 300.000 Menschen in der vietnamesischen Küstenregion waren aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Nach 20 Stunden schlug der Taifun »Kajiki« mit einer Geschwindigkeit von 133 Kilometern pro Stunde auf die Küste zwischen den Provinzen Nghe An und Ha Tinh. Die Behörden verglichen die Wucht Kajikis mit dem zerstörerischen Taifun »Yagi«, der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte. Diesmal blieb es bislang bei umgerissenen Bäumen und Gebäudeschäden. So zuvor auch auf der chinesischen Insel Hainan. (dpa/jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Vance: Kreml kommt entgegenvom 26.08.2025
-
Mit geeinter Stimmevom 26.08.2025
-
Gestärkte Waffenbrüderschaftvom 26.08.2025
-
Machtkampf in den Städtenvom 26.08.2025
-
Donald, der Schleuservom 26.08.2025