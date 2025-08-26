Duc Hung/VNExpress via AP/dpa

Rund 300.000 Menschen in der vietnamesischen Küstenregion waren aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Nach 20 Stunden schlug der Taifun »Kajiki« mit einer Geschwindigkeit von 133 Kilometern pro Stunde auf die Küste zwischen den Provinzen Nghe An und Ha Tinh. Die Behörden verglichen die Wucht Kajikis mit dem zerstörerischen Taifun »Yagi«, der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte. Diesmal blieb es bislang bei umgerissenen Bäumen und Gebäudeschäden. So zuvor auch auf der chinesischen Insel Hainan. (dpa/jW)