Visa für Afghanen: Weiteres Zwangsgeld angedroht
Berlin. Im Streit um die Erteilung von Visa für Afghanen zur Einreise nach Deutschland droht der Bundesrepublik ein weiteres Zwangsgeld. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin muss sie 2.500 Euro zahlen, wenn einer Familie aus Kabul nicht bis zum 10. September Visa erteilt werden. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf dpa-Anfrage mit. Zunächst hatte die Welt über den Fall berichtet.
Hintergrund ist, dass das Verwaltungsgericht Berlin die Bundesregierung im Juli verpflichtet hatte, der Familie Visa zu erteilen. Bislang ist dies aber nicht geschehen. Darum zogen die Eltern von fünf minderjährigen Kindern erneut vor Gericht, um das ihr zugesprochene Recht durchzusetzen.
Die Familie hatte im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahmezusage erhalten. Sie befindet sich in Pakistan. Sie befürchtet eine Abschiebung nach Afghanistan, wo ihr Leben nach eigenen Angaben durch die Herrschaft der Taliban gefährdet ist. Zuvor hatte das Gericht in einem anderen Fall ein Zwangsgeld von 10.000 Euro angedroht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Ausbildung bleibt Ausbeutungvom 22.08.2025
-
»Unsere Aktionen kamen bei den Arbeitern gut an«vom 22.08.2025
-
»Besonders für ältere Menschen ist das hart«vom 22.08.2025
-
Geldspur in die Schweizvom 22.08.2025
-
Vorwürfe und Suggestionvom 22.08.2025
-
»Zentrum« muss draußen bleibenvom 22.08.2025