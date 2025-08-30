CPA Media/IMAGO Erwarb sich als Revolutionsführer eine natürliche Autorität: Ho Chi Minh instruiert eine Viet-Minh-Einheit (ca. 1946)

Als am 2. September 1945 in der Hauptstadt Hanoi der gerade berufene Ministerpräsident Ho Chi Minh die Unabhängigkeit Vietnams und die Gründung einer demokratischen Republik verkündete, feierte das Land das Resultat einer siegreichen Revolution. Seit Ende des 19. Jahrhunderts war das Land von Frankreich kolonial geknebelt und zudem seit 1940/41 wie ganz Indochina von japanischen Truppen okkupiert. Doch Anfang 1945 hatte sich eine Lage entwickelt, die die seit Beginn der 30er Jahre zunehmend organisiert agierenden patriotischen Kräfte – vereint in der 1941 auf Initiative der Indochinesischen KP (IKP) gegründeten und von Ho Chi Minh geführten Liga für die Unabhängigkeit Vietnams (Viet Minh) – zu dem Schluss gelangen ließ, dass die Bedingungen für einen landesweiten allgemeinen Aufstand herangereift waren.

Anfang März beschloss die IKP-Führung in den Hütten ihres illegalen Quartiers im Viet Bac, Teil des gebirgigen Nordens, das Volk für politische Massenaktionen zur Vorbereitung des Aufstands gegen die Kolonialverwaltung und das von Frankreich installierte und von den Japanern geduldete Marionettenregime unter Kaiser Bao Dai in Hue zu mobilisieren. Landesweit wurden in Gemeinden, Kreisen und Provinzen Befreiungskomitees gebildet. Im April beschloss eine Militärkonferenz, die zersplitterten bewaffneten Kräfte unter dem Kommando eines von Vo Nguyen Giap (der spätere Armeegeneral und langjährige Verteidigungsminister hatte ab Ende 1944 die erste militärische Einheit kommandiert) geleiteten Militärkomitees zu einer Befreiungsarmee zusammenzufassen und örtliche Selbstverteidigungs- und Milizeinheiten aufzustellen. Vielerorts im Lande entbrannte daraufhin der Partisanenkampf.

Die entscheidende Stunde

Mit Japans Kapitulation am 14. August stand dessen 38. Armee auf verlorenem Posten. Eine IKP-Konferenz im Viet Bac beschloss die Bildung eines Nationalen Aufstandskomitees und rief mit dem Appell »An die Soldaten und Patrioten im ganzen Land« zur Revolution auf. Am 16. August beriefen auf einem von der Viet Minh organisierten Nationalen Volkskongress Abgesandte aus dem ganzen Land und aus allen Bevölkerungsschichten ein Nationales Befreiungskomitee als provisorische Regierung ins Leben. Der Kongress verabschiedete einen Zehn-Punkte-Aktionsplan, dessen erster Punkt lautete: »Übernahme der Macht, Gründung einer demokratischen Republik Vietnam auf der Basis völliger Unabhängigkeit.« In der folgenden Nacht machten sich die Delegierten und Scharen von Kurieren auf, um die Botschaft in das Land zu tragen. Das Befreiungskomitee erließ den Appell: »Landsleute! Die entscheidende Stunde für das Schicksal unseres Landes hat geschlagen. Befreien wir uns aus eigener Kraft!«

An den folgenden Tagen überschlugen sich die Ereignisse, in Städten und Dörfern erhob sich die Bevölkerung. Befreiungsarmee, Partisanen, Selbstverteidigungseinheiten und örtliche Milizen traten in Aktion. Das Kommando der Befreiungsarmee konnte den Zustrom von Freiwilligen kaum bewältigen. Aus einer bis dahin nur rund 5.000 Mann zählenden Streitmacht wurde schlagartig eine dank reichlich militärischem Beutegut gut bewaffnete Armee von 50.000 Mann. Japanische Posten, Stützpunkte und Garnisonen wurden überrannt oder streckten die Waffen. Bao Dais Truppen ergaben sich oder liefen über.

Der Aufstand erfasste binnen Tagen ganz Vietnam, vom äußersten Norden bis ins Mekongdelta, überall wurden die alten Verwaltungen davongejagt. Mitte August wurde das ausgedehnte Delta des Roten Flusses von einer durch tropische Regengüsse ausgelösten Überschwemmungskatastrophe heimgesucht. Dennoch siegte auch dort der Aufstand, am 19. August stürzte das alte Regime im Deltazentrum Hanoi. Bis zum 22. August triumphierten die patriotischen Kräfte in 18 Provinzstädten, am 23. August waren weitere 17 Provinzstädte befreit, bis zum 28. August kamen noch einmal 19 Provinzzentren in die Hand der Befreiungskräfte. Damit hatten das aufständische Volk und seine bewaffneten Kräfte fast das ganze Land mit Ausnahme von ein paar Grenzstädten im Norden unter ihre Kontrolle gebracht.

Nationale Einheit

In einem Beute-Pkw verließ der schon lange gesundheitlich angeschlagene Ho Chi Minh mit Mitgliedern seiner provisorischen Regierung und der Parteiführung am 25. August das Viet Bac unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in Richtung Hanoi. Dort musste mit Spitzeln, untergetauchten Feinden der neuen Ordnung und Mordanschlägen gerechnet werden. In der dichtbewohnten, von einem Netz schmaler Straßen durchzogenen Altstadt fanden Ho Chi Minh und Gefährten bei einem Stoffgroßhändlerehepaar inkognito Unterkunft, das bereit war, einige »Führer der Viet Minh« konspirativ zu beherbergen. Am folgenden Tag billigte dort das Nationale Befreiungskomitee Hos Vorschlag, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Am 29. August konstituierte sich ein provisorisches Kabinett, etwa zur Hälfte aus Viet-Minh-Vertretern bestehend. Regierungschef und Außenminister wurde Ho Chi Minh, Pham Van Dong (ab 1955 lange Jahre Ministerpräsident Vietnams) wurde Finanzminister, Vo Nguyen Giap übertrug man die Innenpolitik.

Nachdem neu gegründete Zeitungen in der Hauptstadt die Unabhängigkeitszeremonie mit Ho Chi Minh angekündigt hatten, drängten sich seit den frühen Morgenstunden des 2. September 1945 auf dem Ba-Dinh-Platz und in den angrenzenden Straßen nahezu eine Million Menschen. Umgeben von Kampfgefährten verlas Ho Chi Minh von einer Tribüne herab die von ihm per Schreibmaschine – seit Jahren unverzichtbarer Bestandteil seiner wenigen Habseligkeiten – zu Papier gebrachte »Erklärung über die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Vietnam«.