File Photo/Reuters Parade der sahrauischen Nationalgarde (Tindouf, 10.5.2015)

Yokohama. In der japanischen Stadt Yokohama beginnt am Mittwoch die 9. Tokio-Konferenz zur Entwicklung Afrikas (TICAD 9). Dieses Gipfeltreffen wird alljährlich von der Regierung Japans in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union (AU) veranstaltet und zu der zahlreiche Delegationen aus allen Ländern Afrikas sowie Beobachter anreisen. Auch in diesem Jahr könnte es dabei allerdings diplomatische Irritationen geben. Denn Marokko sträubt sich regelmäßig gegen die Gegenwart des AU-Gründungsmitglieds Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS), kurz der Vertretung der Sahrauis aus der von dem nordafrikanischen Königreich zu zwei Dritteln besetzten Westsahara. Im vergangenen Jahr hatte es ein regelrechtes Handgemenge gegeben, als ein algerischer Delegierter einen marokkanischen zu Boden rang, als der das Schild der DARS an sich reißen wollte.

Auf der Ministerkonferenz, die am Dienstag der eigentlichen TICAD vorausging, sagte Japans Chefdiplomat Takeshi Iwaya laut der marokkanischen Webseite Yabiladi: »Ich möchte klarstellen, dass die Anwesenheit einer Entität, die Japan nicht als Staat anerkennt, bei diesem Treffen keinerlei Auswirkungen auf die Position Japans hinsichtlich des Status dieser Entität hat.« In der Tat hat Japan die DARS nicht wie zum Beispiel die AU – der ja auch Marokko angehört – anerkannt. Was aber in dem marokkanischen Bericht nicht erwähnt wird, ist, dass Japan sehr wohl die internationale Rechtslage achtet, nach der die Westsahara nicht zu Marokko gehört, sondern eine alte spanische Kolonie ist, die widerrechtlich besetzt ist und die ein Recht auf Selbstbestimmung hat. (jW)