+ Update 20:11 +

Michael Buholzer/Keystone/dpa Alles hat seine Grenzen, nur die Einnahmen Schweizer Banker nicht ...

Zürich. Ein Schweizer Parlamentsausschuss hat sich gegen die vorgeschlagene Obergrenze für Bankerlöhne ausgesprochen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben der großen Kammer (Nationalrat) will zwar verhindern, dass Boni ausbezahlt werden, wenn der Geschäftserfolg ausbleibt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Die ursprüngliche Formulierung, wonach die Vergütung pro Jahr drei bis fünf Millionen Franken nicht überschreiten dürfe, wurde jedoch gestrichen. Zudem soll die Beschränkung nicht mehr für alle Institute, sondern nur noch für die systemrelevanten Banken gelten. Im März hatte die kleine Kammer (Ständerat) den ursprünglichen Vorschlag noch überraschend angenommen. Der neue Vorschlag des Ausschusses muss abschließend von beiden Parlamentskammern verabschiedet werden. (Reuters/jW)