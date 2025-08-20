Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Gamescom beginnt – Hunderttausende Gamer erwartet

Köln. Die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele, die Gamescom, öffnet am Mittwoch ihre Türen. Nach einer Eröffnungsshow am Dienstag abend, bei der die Vorstellung neuer Spiele auf dem Programm stand, strömen am ersten Messetag vor allem Fachbesucher in die Kölner Messehallen. Am Donnerstag wird das Event für das breite Publikum geöffnet. Als Gäste werden unter anderem die für die Branche zuständige Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet.

Bis Sonntag werden aller Voraussicht nach mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher kommen, um neue Spiele auszuprobieren oder Kontakte zu knüpfen. 2024 waren es 335.000. Die Messefläche ist bei der diesjährigen Gamescom um 3.000 auf 233.000 Quadratmeter gewachsen, es zeigen sich mehr als 1.500 Aussteller und damit so viele wie noch nie. (dpa/jW)

