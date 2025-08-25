New York. Tennisprofis sind vielbeschäftigte Leute. Vor den US Open, die in New York am 24. August begonnen haben, wurden am Sonnabend noch die letzten Vorbereitungsturniere entschieden. Beim WTA 500 Monterrey (Preisgeld 1.064.510 US-Dollar) konnte in einem rein russischen Duell Diana Schneider das Finale mit 6:3, 4:6, 6:4 gegen Jekaterina Alexandrowa gewinnen. Schneider ist bei den US Open an 20 gesetzt und trifft in ihrer ersten Runde auf die deutsche Veteranin Laura Siegemund. Das WTA-250-Turnier in Cleveland, Ohio (275.094 US-Dollar), gewann Sorana Cîrstea gegen die US-Amerikanerin Ann Li mit 6:2, 6:4. Es ist der dritte WTA-Einzeltitel in der langen Karriere der 35jährigen Rumänin, die ihre 18. US Open spielt und 2023 das Viertelfinale erreichen konnte. Das ATP 250 in Winston-Salem, North Carolina (798.335 US-Dollar), gewann Márton Fucsovics aus Ungarn gegen Botic van de Zandschulp (Niederlande) mit 6:3, 7:6 (7:3). Bei den diesjährigen US Open wird ein Rekordpreisgeld von 90 Millionen US-Dollar an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet. (jW)