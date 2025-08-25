Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland: Aapo »The Angus« Rautio hat den Titel am Freitag abend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen. Mit dem Rautios Sieg konnte sich Finnland zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des Wettbewerbs sichern. Die Luftgitarren-WM ist Teil des Augustfestivals in der Region um Oulo mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. Die Teilnehmer traten unter dem Motto »Make Air, Not War« (Macht Luft, nicht Krieg) auf. Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen. (dpa/jW)