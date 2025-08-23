Kreuzworträtsel
Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Die Poeten der Nacht«, einen Roman von Barry McCrea, erschienen im Aufbau Verlag.
Das Buch »Wildauge«, ein Roman von Katja Kettu, erschienen im Galiani Verlag, haben gewonnen: Andrea Multhaupt aus Lübeck und Berit Kapiske aus Kelsterbach.
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Wochenendbeilage
-
»Die Erfindung von Waffen ist ein evolutionärer Irrtum«vom 23.08.2025
-
Die unsichtbare Faustvom 23.08.2025
-
Das große Blubbernvom 23.08.2025
-
Vermintes Terrainvom 23.08.2025
-
Doom macht glücklichvom 23.08.2025