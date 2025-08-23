»Frankfurt — Westdeutschlands amerikanischste Stadt«. Vortrag. Den Ruf als »amerikanischste Stadt« in den späten 1940er und 1950er Jahren verdankte Frankfurt am Main dem enormen Einfluss auf Alltag, Wirtschaft, Kultur und Verkehr, den die Stadt von seiten der USA erfuhr. Dieser erstreckte sich auch auf die politische Entwicklung des Landes. Frankfurt wurde unter US-amerikanischer Lenkung Ausgangspunkt der politischen Entwicklung der BRD und war wichtiger Austragungsort der Integration in das transatlantische Bündnis. Montag, 25.8., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Institut für Stadtgeschichte, Münzgasse 4, Frankfurt am Main

»Vormarxistischer Frühsozialismus«. Der diesjährige Sommerlesekreis widmet sich den Sozialismustheorien zwischen der Aufklärung und Karl Marx, angefangen beim jakobinischen Sozialismus über die Frühsozialisten, die Chartisten bis zu den Junghegelianern. Was war Sozialismus vor seinem bekanntesten Kritiker? Gelesen und diskutiert wird am Montag, 25.8., ab 19 Uhr ein Text von Henri de Saint-Simon. Ort: Karl-Liebknecht-Haus, Braustr. 15, Leipzig. Veranstalter: Platypus Leipzig

»Rhein-Main-Friedenstreffen«. Koordination. Es wird sich über die kommenden Friedensaktivitäten in der Rhein-Main-Region verständigt. Nähers dazu: frieden-und-zukunft.de. Dienstag, 26.8., 18 Uhr, Ort: Gewerkschaftshaus, Raum 4, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt