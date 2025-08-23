Jimi Blue Ochsenknecht ist in dem Prozess um eine jahrelang unbezahlte Hotelrechnung ohne Verurteilung und ohne Strafregistereintrag davongekommen. Im Gegenzug muss der 33 Jahre alte Schauspieler eine Geldbuße von 18.000 Euro zahlen. Vor den Augen Dutzender weiblicher Fans im Gerichtssaal akzeptierte er diese Form der Beilegung. Er kommt damit um eine Haftstrafe herum. Schwerer Betrug kann in Österreich mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Zuvor entschuldigte sich der Schauspieler mit einem Handschlag bei dem Tiroler Hotelbetreiber, dem er bis vor einigen Wochen knapp 14.000 Euro schuldig geblieben war. In dem nur 90 Minuten dauernden Prozess wurde ein vorläufiger Schlussstrich unter einen Streit gezogen, der Ende 2021 in dem Vier-Sterne-Betrieb nahe der bayerischen Grenze begonnen hatte. Dort feierte Ochsenknecht damals mit einer Gruppe seinen 30. Geburtstag. (dpa/jW)