IMAGO/ZUMA Press Wire In rein defensiver Absicht? Südkoreanische Soldaten proben gemeinsam mit US-amerikanischen den Kriegsfall auf der Halbinsel (Anfang August 2025)

Am 15. August feierte man auf beiden Seiten der koreanischen Halbinsel achtzig Jahre Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft. Im Süden hat es Tradition, dass der Präsident eine Rede hält, und Lee Jae Myung machte bereits mit seinem ersten Satz klar, wie er die Beziehungen zur Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) wieder verbessern will. Ein Jahr zuvor hatte sein nun im Gefängnis sitzender Vorgänger Yoon Suk Yol sich explizit auch an die 26 Millionen Koreaner im Norden gerichtet, die laut Verfassung ebenfalls Teil der Republik Korea im Süden sind. Lee erwähnte sie nicht und schob dann Minuten später hinterher, man werde das politische System des Nordens respektieren und habe keinerlei Intentionen, sich gegenüber dem Norden feindlich zu verhalten.

Doch breits drei Tage später startete gemeinsam mit den USA das elftägige Militärmanöver »­Ulchi Freedom Shield«, und die Demokratische Volksrepublik zeigte sich wie auch in der Vergangenheit keineswegs überzeugt, dass die Übung rein defensive Ziele verfolge. Dabei wurde die Hälfte der Manöver dieses Mal weit in den September verschoben, und man munkelte, Lee wollte damit den Norden beschwichtigen. Der offizielle Grund war das heiße Sommerwetter und die Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Es gebe nicht genügend Soldaten, um gleichzeitig große Manöver abzuhalten und alles andere am Laufen zu halten.

Die Demokratische Volksrepublik goutierte diese Halbherzigkeit kaum, sie fordert seit Jahren grundsätzlich einen vollständigen Stopp der Übungen, keine Verkleinerung. Staatschef Kim Jong Un begutachtete wohl nicht aus Zufall am ersten Tag der Kriegsspiele einen Zerstörer und verurteilte die Manöver als Beweis der feindlichen Haltung von Lees neuer Regierung. Am nächsten Tag traf sich seine Schwester Kim Yo Jong dann mit Abteilungsleitern des Außenministeriums und legte nach. Lee Jae Myung werde den Lauf der Geschichte nicht verändern, sagte sie und verwies auf den Verteidigungs- und den Außenminister Südkoreas, die beide bei der obligatorischen Befragung durch das Parlament vor ihrer Vereidigung der Haltung zugestimmt hatten, dass der Norden offiziell der Feind Südkoreas sei. Was das für die Regierungspraxis bedeutet, ist noch unklar. Lees Wiedervereinigungsminister, der vor zwanzig Jahren bereits den Posten inne hatte und also bessere Zeiten kennt, wollte Lee hingegen nahelegen, die Militärübungen mit den USA auszusetzen oder wenigstens zu verkleinern.

Aber selbst wenn Lee Jae Myung gewollt hätte: dass er im Alleingang das diesjährige Militärmanöver aussetzt, wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Er ist erst seit Anfang Juni im Amt, sein Verteidigungsminister wurde am 25. Juli vereidigt. Und bisher gab es nur einen Präzedenzfall. 1992 hatten sich US-Präsident Georg Bush und sein südkoreanischer Amtskollege Roh Tae Woo auf den Stopp der »Team Spirit« Manöver verständigt, um Verhandlungen mit der DVRK über deren Atomprogramm voranzubringen. Stolz verkündete das südkoreanische Verteidigungsministerium damals, Seoul habe entschieden, die Kriegsspiele auszusetzen, die USA hätten zugestimmt. Ein souveräne Entscheidung klingt anders.

Am 25. August wird Südkoreas Präsident im Weißen Haus empfangen. Es bleibt zu hoffen, dass sich Trump nun mit erneuter Ermutigung aus dem Süden an sein Versprechen von 2018 halten wird und den Stopp der Militärübungen durchsetzt. Schließlich sei all das eine große Geldverschwendung, befand er damals.

Die Töne aus Pjöngjang legen nahe, dass man den möglichen Stopp der Manöver nicht auf das Konto von Lee verbuchen wird und sich ganz auf das Verhältnis mit den USA konzentrieren will. Die Bedingungen hierfür hatte Kim Yo Jong ebenfalls bereits per öffentlichem Statement klargestellt.

Am Ende könnte ganz einfach die geringe Geburtenrate in Südkorea dafür sorgen, dass sich die Armee in ein paar Jahren diese Eskapaden nicht mehr leisten kann. Binnen fünf Jahren fiel die jährliche Zahl der Neugeborenen um mehr als 100.000. Irgendwann wird dann jeder verfügbare Soldat gebraucht, um die Grenze zu sichern und zu verhindern, dass etwaige kommunistische Sympathisanten oder anderweitig am Norden Interessierte einfach ungehindert über die Grenze spazieren. Als Ahn Hak Sop (95) diese Woche den Übertrittversuchte, konnte man das noch verhindern.