Schlag gegen Autonome
Italiens Ultrarechtsregierung hat am Freitag ihr wahres Gesicht gezeigt und das autonome Sozialzentrum »Il Leoncavallo« in der Wirtschaftsmetropole Mailand vorzeitig räumen lassen. Ursprünglich war die Schließung der seit 31 Jahren bestehenden Einrichtung für September vorgesehen, doch Innenminister Matteo Piantedosi nutzte die Gelegenheit für einen »Blitz«, wie der Rundfunk RAI berichtete. Der Lega-Politiker Matteo Salvini feierte einen »Erfolg gegen von der Linken geduldete Rechtlosigkeit« – obwohl er dort früher selbst aus- und einging. (jW)
