Der italienische Modemacher Giorgio Armani stattet noch einmal eine Fußballmannschaft mit Anzügen aus. Der 91jährige und der italienische Rekordmeister Juventus Turin gaben für die beiden nächsten Spielzeiten ihre Zusammenarbeit bekannt. Armani werde das Männerteam mit »formaler Garderobe« für außerhalb des Spielfelds versorgen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Der Klub holte dazu für seine Social-Media-Kanäle ein altes Trikot aus dem Jahr 1975 aus dem Schrank und versah es mit der Rückennummer 75 – das Jahr, in dem Armani seine erste eigene Kollektion herausgebracht hatte.

Der Modeschöpfer hat früher schon Fußballmannschaften ausgestattet. Dabei handelte er sich in seinem Heimatland auch Ärger ein, weil er bei der Weltmeisterschaft 2006 ausgerechnet für das englische Nationalteam schneiderte. Wegen gesundheitlicher Probleme musste Armani in den vergangenen Monaten erstmalig den großen Modeschauen in Mailand und Paris fernbleiben. Für September kündigte er seine Rückkehr an. (dpa/jW)