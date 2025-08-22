Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 2 / Feuilleton
Archäologie

Schaumgeboren

2_BM.JPG
Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Vor der ägyptischen Hafenstadt Alexandria haben Taucher vier Fragmente antiker Statuen an die Oberfläche befördert. Unter den Funden befindet sich eine 2,17 Meter lange Granitstatue ohne Kopf und Beine aus der Spätzeit des Alten Ägypten oder aus der ptolemäischen Epoche. Neben einem weiteren Teilstück entdeckten die Archäologen ein antikes Schiffswrack. Die Funde werden der versunkenen Stadt Thonis-Heraklion zugeordnet, die in den 90er Jahren entdeckt wurde und vermutlich durch ein Erdbeben im zweiten Jahrhundert v. u. Z. im Meer versank. (jW)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro