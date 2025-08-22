Karlsruhe. Im Zusammenhang mit den Zerstörungen an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 ließ die Bundesanwaltschaft in der Nacht zum Donnerstag in Italien den tatverdächtigen Ukrainer Sergij K. festnehmen. Die Behörde wirft ihm das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, verfassungsfeindliche Sabotage und Zerstörung von Bauwerken vor.

Der Mann soll Koordinator einer Gruppe gewesen sein, die am 26. September 2022 nahe der dänischen Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 explodieren ließ. Der Ukrainer wurde im Urlaub in San Clemente in der italienischen Provinz Rimini gefasst. K. soll demnächst nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. (dpa/jW)

