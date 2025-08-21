Frankfurt am Main. Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum FC Paris. Der 35 Jahre alte Torhüter und Kapitän des hessischen Fußballbundesligisten erhält beim finanzkräftigen Aufsteiger der Ligue 1 einen Vertrag bis 2028, wie der Pariser Klub mitteilte. Über die Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt lief noch bis zum Sommer 2026. (dpa/jW)