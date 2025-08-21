Monaco. Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Bei der Athletin wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletikweltverbands am Montag mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert. Zudem werden alle Ergebnisse seit dem 7. Dezember 2024 annulliert. Die Sperre könnte nun das vorzeitige Karriereende der 30jährigen bedeuten. Sie sei mit der Entscheidung »absolut nicht einverstanden«, erklärte Bech-Romantschuk auf Instagram. »Ich habe mich geweigert, irgendwelche Dokumente zu unterschreiben, die die Anerkennung meiner Schuld erfordern, weil ich eine ehrliche Person bin und meine Menschlichkeit und Würde mir wichtig sind.« (dpa/jW)