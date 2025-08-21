Astronomen haben mit Hilfe des James-Webb-Weltraumteleskops einen neuen Mond des Planeten Uranus entdeckt. Der Himmelskörper mit der vorläufigen Bezeichnung S/2025 U 1 erweitert die Zahl der bislang bekannten Uranusmonde auf 29, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Der Trabant wurde in einer Serie von zehn jeweils 40 Minuten langen Langzeitbelichtungen mit der Nahinfrarotkamera (NIRCam) des Webb-Teleskops sichtbar. Ausgewertet wurden die Daten von einer Forschungsgruppe am Southwest Research Institute (SwRI) im US-Bundesstaat Colorado. Den Durchmesser des Himmelskörpers schätzt das Team um Maryame El Moutamid auf rund zehn Kilometer. »Es ist ein kleiner Mond, aber eine bedeutende Entdeckung – selbst ›Voyager 2‹ hat ihn beim Vorbeiflug vor fast 40 Jahren nicht gesehen«, sagte El Moutamid. Damit ist S/2025 U 1 kleiner und lichtschwächer als alle bisher bekannten inneren Uranusmonde. Aufgrund seiner geringen Helligkeit blieb er früheren Beobachtungen etwa durch die 1977 gestartete Raumsonde »Voyager 2« und andere Teleskope verborgen. (dpa/jW)