ISABEL INFANTES/REUTERS

Liam O’Hanna, der als Mitglied des nordirischen Raptrios Kneecap unter dem Künstlernamen Mo Chara auftritt, erschien am 20. August zu einem Prozesstermin beim Amtsgericht Westminster. O’Hanna wurde am 21. Mai wegen »Terrorismus« angeklagt, da er bei einem Konzert der Gruppe in London im November 2024 eine Flagge der libanesischen Hisbollah gezeigt haben soll. Unterstützer der Gruppe organisierten eine Demonstration, der von der Polizei stark einschränkende Bedingungen auferlegt wurden. (Reuters/jW)