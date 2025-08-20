Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Film

Michaelis tot

Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist tot. Das teilte sein Management mit und bat, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Tod berichtet. Als Schauspieler war Michaelis in zahllosen Rollen zu sehen, so in Philipp Kadelbachs Neuverfilmung des Defa-Klassikers »Nackt unter Wölfen« und in Daniel Levys »Mein Führer« sowie regelmäßig im SR-Tatort. Sein Bruder ist der Sänger und Komponist Dirk Michaelis. Die größte Bekanntheit verdankt Michaelis seiner Arbeit als Synchronsprecher. Er war die Standardstimme von Wesley Snipes, Sean Bean und Benicio del Toro. (jW)

