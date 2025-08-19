Tabori-Preis für pulk fiktion
Der mit 100.000 Euro dotierte Tabori-Preis geht in diesem Jahr an die Theatergruppe pulk fiktion. Sie setze »mit ihren künstlerischen Arbeiten für junges Publikum seit Jahren Maßstäbe: formal eigenwillig, politisch wach, ästhetisch herausragend«, teilte der Fonds Darstellende Künste aus der Begründung der Jury mit. Die in Köln ansässige Kinder- und Jugendtheatergruppe soll den Preis am 25. September in Berlin erhalten.
Der Tabori-Preis wird seit 2010 an frei produzierende Künstlerinnen und Künstler vergeben. Ausgezeichnet wurden bisher etwa die Choreographin Joana Tischkau, das Kollektiv Gob Squad und die Choreographin Constanza Macras. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
An den Hut steckenvom 19.08.2025
-
Nachschlag: Monster im Hausvom 19.08.2025
-
Vorschlagvom 19.08.2025
-
Rot sehen als Chancevom 19.08.2025
-
Projektevom 19.08.2025
-
Man ist ja keine 13 mehrvom 19.08.2025
-
Bis die Nadel brichtvom 19.08.2025