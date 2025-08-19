Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Theater

Tabori-Preis für pulk fiktion

Der mit 100.000 Euro dotierte Tabori-Preis geht in diesem Jahr an die Theatergruppe pulk fiktion. Sie setze »mit ihren künstlerischen Arbeiten für junges Publikum seit Jahren Maßstäbe: formal eigenwillig, politisch wach, ästhetisch herausragend«, teilte der Fonds Darstellende Künste aus der Begründung der Jury mit. Die in Köln ansässige Kinder- und Jugendtheatergruppe soll den Preis am 25. September in Berlin erhalten.

Der Tabori-Preis wird seit 2010 an frei produzierende Künstlerinnen und Künstler vergeben. Ausgezeichnet wurden bisher etwa die Choreographin Joana Tischkau, das Kollektiv Gob Squad und die Choreographin Constanza Macras. (dpa/jW)

