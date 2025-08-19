Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Film

Kalkül aufgegangen

Rund 800.000 Zuschauer haben sich den Film »Das Kanu des Manitu« in den ersten vier Tagen seit dem Kinostart angesehen. Es sei ein außergewöhnlicher Wert, der die Komödie auf Platz eins der Kinocharts katapultiert hat, wie die Produktionsfirma Constantin Film mitteilte. Es ist der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019.

Den Vorgängerfilm »Der Schuh des Manitu«, der zu einem riesigen Publikumshit und Überraschungserfolg wurde, sahen sich 2001 in den ersten vier Tagen rund 950.000 Menschen an. (jW/dpa)

