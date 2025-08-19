Der Chef des Chat-GPT-Entwicklers Open AI, Sam Altman, erhält den Axel-Springer-Award. Die Auszeichnung würdige Altmans »Beitrag zur digitalen Transformation und seine Überzeugung, dass Technologie dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt«, teilte das Medienhaus Axel Springer mit. Die Preisverleihung ist für den 24. September in Berlin geplant.

»Sam Altman verkörpert Innovationskraft gepaart mit Reflexion«, wird der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner in der Mitteilung zitiert. »Seine Arbeit bei Open AI hat das Denken über Technologie und wie diese menschliche Fähigkeiten erweitern kann, fundamental verändert. Wir freuen uns, Sam Altman mit dem Axel-Springer-Award auszuzeichnen.«

Der Axel-Springer-Award ehrt Persönlichkeiten, die in herausragender Weise als Unternehmer Märkte verändern, und ist nicht dotiert. Sam Altman ist der bislang neunte Preisträger. (dpa/jW)