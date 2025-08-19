Für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig soll am 9. Oktober der Grundstein gelegt werden. Die Veranstaltung findet im Rahmen des jährlichen Leipziger Lichtfestes statt, teilte die Stiftung Friedliche Revolution am Montag in Leipzig mit. Das Denkmal entsteht auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz nach dem im Oktober 2024 gekürten Entwurf »Banner, Fahnen, Transparente«.

Demnach wird ein weitläufiger Park gestaltet, in dem etwa 50 weiße Banner, Fahnen und Transparente aus Edelstahl aufgestellt werden sollen. Die Stiftung Friedliche Revolution hatte dazu den Wettbewerb organisiert. Es war bereits der zweite Anlauf für ein seit Jahren geplantes Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig.

Das Lichtfest erinnert an die entscheidende Montagsdemonstration in der DDR. Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig mehr als 70.000 Menschen »für Demokratie, Freiheit und Bürgerrechte« auf die Straße. Seit 2009 findet das Lichtfest jährlich statt. (epd/jW)