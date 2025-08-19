Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 10 / Feuilleton
Film
Terence Stamp verstorben
Der britische Schauspieler Terence Stamp ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der gebürtige Londoner am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie die britische Zeitung Guardian berichtete. Auch die New York Times vermeldete den Tod unter Berufung auf Stamps Angehörige. Die Todesursache und der Ort wurden demnach nicht bekanntgegeben. Ein Nachruf folgt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
An den Hut steckenvom 19.08.2025
-
Nachschlag: Monster im Hausvom 19.08.2025
-
Vorschlagvom 19.08.2025
-
Rot sehen als Chancevom 19.08.2025
-
Projektevom 19.08.2025
-
Man ist ja keine 13 mehrvom 19.08.2025
-
Bis die Nadel brichtvom 19.08.2025