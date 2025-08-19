Der britische Schauspieler Terence Stamp ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der gebürtige Londoner am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie die britische Zeitung Guardian berichtete. Auch die New York Times vermeldete den Tod unter Berufung auf Stamps Angehörige. Die Todesursache und der Ort wurden demnach nicht bekanntgegeben. Ein Nachruf folgt. (dpa/jW)