Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool via REUTERS Die bisherigen Erfolge an der militärischen wie an der diplomatischen Front könnten für Russland teuer erkauft sein (Putin vor Abflug aus Anchorage nach seinem Treffen mit Trump)

Zum Zeitpunkt, an dem diese Zeilen geschrieben werden, ist nicht klar, was aus dem Gipfel in Alaska zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sachen Beendigung des Ukraine-Konflikts tatsächlich folgt. Aber selbst für den Fall, dass die USA die russischen Friedensbedingungen im Kern annehmen sollten und die »Europäer« verstehen, dass sie dem nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen haben, wäre die Lage Russlands im Anschluss bei weitem nicht so triumphal, wie es westeuropäische Kommentatoren als Schreckensszenario an die Wand malen.

Denn was hätte Russland in diesem Fall gewonnen? Etwa 120.000 Qua-dratkilometer schwer zerstörtes Land mit einer Bevölkerung, deren Loyalität vor allem in den besetzten Teilen der Bezirke Cherson und Saporischschja mit einigen Fragezeichen zu versehen ist. Von der »Demilitarisierung« und »Denazifizierung« der Ukrai­ne hat Wladimir Putin zuletzt nicht mehr gesprochen – er scheint sich also damit abgefunden zu haben, dass Russland einen feindseligen und angesichts der hypothetischen Gebietsverluste zum Revanchismus angestifteten südwestlichen Nachbarn behält. Russland versucht allerdings, diese erwartbare Gegnerschaft der Ukraine auf einem für Moskau militärisch handhabbaren niedrigen Niveau zu halten. Ob das gelingt, ist mehr als fraglich; die ukrainische Armee ist heute kriegserfahren und nach ziemlich einhelligem Urteil militärischer Fachleute die kampfstärkste in Europa westlich von Russland. Darauf, dass die Ukraine ihre Armee freiwillig reduziert – auch schon aus finanziellen Gründen –, braucht Russland nicht zu hoffen, und dies schon deshalb, weil Horden enttäuschter demobilisierter Soldaten ein ähnlicher innenpolitischer Unruhefaktor wären wie die Freikorps in der frühen Weimarer Republik.

Auf irgendwelche Bündnispartner in der politischen Klasse der heutigen Ukraine kann Russland nicht setzen. Kräfte, die vor 2022 als »prorussisch« galten, sind aus dem politischen Feld eliminiert; ihre führenden Vertreter leben im Moskauer Exil oder haben ihre politische Aktivität eingestellt. Ihre Chancen auf eine Massenbasis dürften angesichts der Zerstörungen, die der Krieg gerade in den östlichen – und früher tendenziell russlandfreundlichen – Teilen der Ukraine angerichtet hat, aller Wahrscheinlichkeit nach als bestenfalls gering einzustufen sein.

Wie Russland seine sicherheitspolitischen Interessen – im Kern, sich die NATO vom Hals zu halten – vertraglich garantieren will, also ohne permanenten militärischen Druck ausüben zu müssen, ist nicht minder unklar. Die »Europäer« werden einige Kreativität entwickeln, alle Demilitarisierungs- und Neutralisierungspläne zu unterlaufen. Und auf die Treue der USA gegenüber einem eventuellen Friedensvertrag zu vertrauen wäre einigermaßen leichtfertig.

Nicht nur, weil alles, was der US-amerikanische dem russischen Präsidenten vielleicht zusagen mag, nur für ihn selbst und in geringerem Maße für seine Partei – die auch ihren »Falkenflügel« hat – gilt. Im Fall, dass die nächste US-Präsidentenwahl wieder die Demokraten gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch eine auf Ausgleich mit Russland zielende US-Politik wieder revidiert würde. Ganz abgesehen von Trumps notorisch sprunghafter Natur und der Tatsache, dass er Russland gerade erst im Südkaukasus einen heftigen Tritt vors Schienbein verpasst hat: durch den Anspruch, unter US-Regie eine direkte Straßenverbindung von Aserbaidschan durch armenisches Territorium in dessen Exklave Nachitschewan bis in die Türkei – und natürlich auch umgekehrt von der Türkei zum Kaspischen Meer – zu bauen und von US-amerikanischen Söldnerfirmen »sichern« zu lassen. Ein solcher Zugriff der USA auf die zentralasiatischen Rohstoffvorkommen – die bisher über das russische Leitungsnetz exportiert werden, womit Moskau die Hand am Regler behält – wäre ein empfindlicher Rückschlag für Russlands Bemühungen, einen Handels- und Nachschubkorridor über das Kaspische Meer in den Iran zu bauen. Zumal sich das russisch-aserbaidschanische Verhältnis gerade rapide verschlechtert und die Regierung in Baku sich im Ukraine-Krieg offen auf die ukrainische Seite gestellt hat und das Land mit Treibstoffen beliefert.

Zusammengefasst: Russland hat den Ukraine-Krieg begonnen wie nach dem Lehrbuch von Clausewitz: als »bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln«. Wie es von diesen »anderen Mitteln« jetzt wieder herunterkommen will, ohne an seinen politischen Zielen Abstriche zu machen, ist derzeit kaum absehbar.