Gaza vor der BesetzungVon Niki Uhlmann
Mit einem dauerhaften Beschuss der östlichen Bezirke von Gaza-Stadt bereitet die israelische Armee deren Besetzung vor. Am Dienstag werde Verteidigungsminister Israel Katz der entsprechende Operationsplan zur Billigung vorgelegt, berichtete dpa am Montag unter Verweis auf das israelische Nachrichtenportal Walla. Mindestens 80.000 Soldaten sollen demnach eingesetzt werden. Der als Generalstreik deklarierte Protest gegen den von Premierminister Benjamin Netanjahu und seinem Kriegskabinett lancierten Plan, Gaza-Stadt einzunehmen, scheint indessen erfolglos verhallt zu sein. Doch selbst Generalstabschef Ejal Zamir hatte vor den Gefahren dieser Operation sowohl für die israelischen Soldaten als auch für die in den Händen der Hamas und ihrer Verbündeten verbliebenen Geiseln gewarnt.
Tausende Bewohner der größten und bereits sturmreif geschossenen Stadt des Gazastreifens haben nun aus Angst vor einer bevorstehenden Bodenoffensive Israels die Flucht ergriffen, berichtete Reuters gleichentags. Laut Ahmed Mheisen, dem Leiter einer Notunterkunft im vom Krieg zerstörten Beit Lahija, seien in den vergangenen Tagen 995 Familien in den Süden Gazas geflohen. Sollten die israelischen Streitkräfte in Gaza-Stadt einmarschieren, würden 1,5 Millionen Zelte benötigt, um die Binnenvertriebenen unterzubringen. Während der Waffenruhe von Januar bis März habe Israel allerdings nur 120.000 Zelte in das Gebiet gelassen. Vergangene Woche hatte das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA) mitgeteilt, dass schon jetzt 1,35 Millionen Menschen in Gaza dringend Notunterkünfte benötigten. Israel hat bereits 75 Prozent des Gazastreifens besetzt und verknappt die Zufuhr dringend benötigter Hilfslieferungen.
Derweil gehen die ägyptischen und katarischen Waffenstillstandsvermittler davon aus, dass ihre Bemühungen der »letzte Versuch« sein könnten, eine israelische Bodenoffensive mitsamt ihren absehbar katastrophalen Folgen abzuwenden. Trotz widrigster Bedingungen werde auch von palästinensischer Seite zu baldigen Protesten in Gaza-Stadt aufgerufen, um die Hamas aufzufordern, endlich eine Einigung auszuhandeln. Wie der Sender Al-Dschasira kurz vor Reaktionsbeschluss berichtete, soll die Hamas dem Waffenruhevorschlag zugestimmt haben.
Siehe auch
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 12.08.2025
Zeugen beseitigt
- 11.08.2025
Begrifflicher Bärendienst
- 09.08.2025
Merz drosselt Mordbeihilfe
Mehr aus: Ausland
-
»Ihre Forderungen bekommen viel Unterstützung«vom 19.08.2025
-
Politisches Erdbeben in Srpskavom 19.08.2025
-
Burkina Faso zieht Bilanzvom 19.08.2025
-
Mehrfache Krisevom 19.08.2025
-
Hoffnung für Gazavom 19.08.2025