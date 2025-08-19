Flugbegleiter kämpferisch
Der Streik des Kabinenpersonals legt die Fluggesellschaft Air Canada weiter lahm. Die Gewerkschaft CUPE hat sich am Montag einer staatlichen Anordnung zur Wiederaufnahme der Arbeit widersetzt. Die CUPE, die 10.000 Flugbegleiter vertritt, bezeichnete die Anordnung als verfassungswidrig und forderte die Airline auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der erste Ausstand der Flugbegleiter seit 1985 hatte bereits am Sonnabend zu Flugausfällen geführt. Die Airline korrigierte gleichentags ihre Prognose für 2025 deutlich nach unten. (Reuters/jW)
