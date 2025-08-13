Immobilieninvestor Patrizia verdoppelt Gewinn
Frankfurt am Main. Mit Wohnraum lässt sich gut verdienen. Der Immobilieninvestor Patrizia hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr nahezu verdoppelt. Strikte Kostenkontrolle habe den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 29,1 Millionen Euro steigen lassen, teilte das Augsburger Unternehmen am Dienstag mit. Im Vorjahr standen 14,7 Millionen Euro in der Bilanz.
»Mit strikter Kostendisziplin haben wir unsere Effizienz gesteigert und unser Ebitda nahezu verdoppelt«, sagte Finanzvorstand Martin Praum. Das Management bestätigte die bisherige Prognose und rechnet zum Jahresende 2025 mit einem Wert des verwalteten Vermögens zwischen 58 und 62 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich zwischen 40 und 60 Millionen Euro liegen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
US-Zollkrieg: China stützt Brasilienvom 13.08.2025
-
Großbrände und Todesopfervom 13.08.2025
-
Hackeln in der Konjunkturflautevom 13.08.2025