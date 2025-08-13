Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Online Extra
12.08.2025, 19:53:53 / Kapital & Arbeit
Wohnraumspekulation

Immobilieninvestor Patrizia verdoppelt Gewinn

Frankfurt am Main. Mit Wohnraum lässt sich gut verdienen. Der Immobilieninvestor Patrizia hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr nahezu verdoppelt. Strikte Kostenkontrolle habe den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 29,1 Millionen Euro steigen lassen, teilte das Augsburger Unternehmen am Dienstag mit. Im Vorjahr standen 14,7 Millionen Euro in der Bilanz.

»Mit strikter Kostendisziplin haben wir unsere Effizienz gesteigert und unser Ebitda nahezu verdoppelt«, sagte Finanzvorstand Martin Praum. Das Management bestätigte die bisherige Prognose und rechnet zum Jahresende 2025 mit einem Wert des verwalteten Vermögens zwischen 58 und 62 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich zwischen 40 und 60 Millionen Euro liegen. (Reuters/jW)

