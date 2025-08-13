Ulrich Steinkohl/dpa Soll nach Willen der israelischen Regierung nichts mit der Verwaltung Gazas zu tun haben: Die Palästinensischen Autonomiebehörde (Ramallah, 1.8.2025)

Tel Aviv/Gaza. Ein palästinensischer Geschäftsmann ist einem israelischen Zeitungsbericht zufolge als möglicher Gouverneur des Gazastreifens für die Zeit nach dem Krieg im Gespräch. Die Zeitung Jediot Achronot berichtete am Dienstag (Ortszeit), eine entsprechende Initiative laufe seit Monaten hinter den Kulissen. Es handele sich um den palästinensischen Geschäftsmann Samir Hulileh.

Hulileh soll demnach unter Schirmherrschaft der Arabischen Liga agieren und sowohl für Israel als auch für die USA akzeptabel auf dem Posten sein. Ziel sei es, den Übergang zur »Zeit danach« in Gaza in Fragen der Verwaltung des Gebiets vorzubereiten. Hulileh wohnt in Ramallah und ist dem Bericht zufolge ein bekannter Ökonom sowie eine politische und wirtschaftliche Führungspersönlichkeit in der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Er bekleidete mehrere Spitzenposten und gilt als enger Vertrauter des palästinensisch-US-amerikanischen Milliardärs Bashar Masri, der für seine guten Kontakte zur Regierung von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt als eines der Prinzipien zur Beendigung des Krieges die Errichtung einer Israel gegenüber friedlich gesonnenen Zivilregierung ohne eine Beteiligung der Hamas oder der PA genannt. (dpa/jW)