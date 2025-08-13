Michael Kappeler/dpa Nicht alle müssen an die Front: Präsident Selenskij in Rom (10.7.2025)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seine Regierung angewiesen, die Ausreise aus dem Kriegsland für junge wehrpflichtige Männer zu erleichtern. »Aktuell gilt eine Beschränkung ab 18 Jahren an der Grenze, ich schlage vor, diese auf 22 Jahre anzuheben«, sagte der Staatschef am Dienstag bei einem Jugendforum in Kiew, wie ukrainische Medien meldeten. Die endgültige Entscheidung über eine Änderung der Altersbeschränkung liegt allerdings beim Parlament.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 dürfen wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur mit wenigen Ausnahmen verlassen. Nach Kriegsbeginn flüchteten auch viele Minderjährige aus dem Land, die nach ihrem 18. Geburtstag aufgrund der Furcht vor den Ausreisebeschränkungen nicht mehr in die Ukraine zurückkehrten. Aktuell werden in die Armee nur Wehrpflichtige ab 25 Jahren eingezogen. (dpa/jW)