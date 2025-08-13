Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Zoff in der Öffentlichkeit: Trump neben Powell (rechts) während eines Besuchs beim Gebäude der Zentralbank in Washington (24.7.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat dem Zentralbankchef Jerome Powell mit juristischen Schritten gedroht. Trump schrieb am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social, er erwäge, eine »große Klage« gegen Powell zuzulassen. Der Milliardär begründete dies mit angeblich überhöhten Renovierungskosten für das Zentralbankgebäude in Washington.

Powell habe »bei der Bauaufsicht eine schreckliche und äußerst inkompetente Arbeit geleistet«, schrieb Trump. Der Präsident behauptete, die Renovierungskosten seien auf drei Milliarden US-Dollar (knapp 2,6 Milliarden Euro) gestiegen, während der Umbau nur 50 Millionen US-Dollar hätte kosten dürfen. Mitte Juli hatte Trump Powell deshalb möglichen »Betrug« unterstellt.

Trump hatte Ende Juli gemeinsam mit Powell die Umbauten am Hauptsitz der Federal Reserve in Augenschein genommen. Dabei hatte Trump die angefallenen Kosten kritisiert. Powell stellte daraufhin klar, Trump habe fälschlicherweise die Kosten für ein vor fünf Jahren fertiggestelltes Gebäude mit eingerechnet. Der Präsident hatte Powell in den vergangenen Monaten immer wieder scharf angegriffen, weil er nicht die vom Präsidenten verlangte Leitzinssenkung umsetzt. (AFP/jW)