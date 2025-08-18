Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 16 / Sport
Basketball
Titel verpasst
München. Die deutschen Basketballer haben in der EM-Vorbereitung am Sonnabend die erste Niederlage hinnehmen müssen und den Titel beim Supercup verpasst. Der Weltmeister unterlag am Abend in München Serbien mit 81:91. Zuvor hatte Deutschland zwei Siege gegen Slowenien sowie einen knappen Erfolg gegen die Türkei in der Vorbereitung eingefahren. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Im Netz der Spinnevom 18.08.2025