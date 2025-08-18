Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 16 / Sport
Basketball

Titel verpasst

München. Die deutschen Basketballer haben in der EM-Vorbereitung am Sonnabend die erste Niederlage hinnehmen müssen und den Titel beim Supercup verpasst. Der Weltmeister unterlag am Abend in München Serbien mit 81:91. Zuvor hatte Deutschland zwei Siege gegen Slowenien sowie einen knappen Erfolg gegen die Türkei in der Vorbereitung eingefahren. (dpa/jW)

