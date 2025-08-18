Stuttgart. Der FC Bayern München hat den Franz-Beckenbauer-Supercup gewonnen. Der deutsche Fußballmeister setzte sich am Sonnabend mit 2:1 bei DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart durch. Stürmerstar Harry Kane und 70-Millionen-Einkauf Luis Diaz trafen vor 60.000 Zuschauern für die Bayern. Auf der Gegenseite verhinderte Torwart Manuel Neuer mit einer überragenden Parade gegen Nick Woltemade den zwischenzeitlichen Stuttgarter Ausgleich. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Jamie Leweling in der Nachspielzeit kam für ein Nachfassen der Stuttgarter zu spät.

Aporopos Woltemade: Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart haben die Transferverhandlungen mit dem FC Bayern wegen Nick Woltemade endgültig für gescheitert erklärt. »Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen. Das haben wir gemeinschaftlich am Mittwoch auch so kommuniziert«, sagte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup gegen die Bayern bei Sky. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth äußerte sich ähnlich. Wehrle hatte Anfang der Woche angekündigt, dass es in der Causa Woltemade spätestens bis zum Anpfiff des Spiels eine Entscheidung geben müsse. (dpa/jW)