Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 16 / Sport
Hockey

Zwölf lange Jahre

Mönchengladbach. Die deutschen Hockey-Herren haben erstmals seit zwölf Jahren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel am Sonnabend abend Olympiasieger Niederlande nach dem 1:1 in normaler Spielzeit mit 4:1 im Penalty-Shootout und ist damit amtierender Weltmeister und EM-Titelträger. Zudem sicherte sich das Team schon vor dem Finale das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Belgien und den Niederlanden. (dpa/jW)

