»AMS Camp«. Veranstaltungen und Diskussionen rund um die Themen Geschlechterverhältnis, Kapitalismus und Nationalismus. Tagsüber gibt es bei verschiedenen Vorträgen und Workshops Anregungen zur Analyse und Kritik der bestehenden Verhältnisse. Abends findet ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Lesungen und Konzerten statt. Donnerstag, 21. August bis Sonntag, 24. August. Ort: Zeltlagerplatz Stöcklewald, St. Georgen im Schwarzwald. Veranstalter: SJD - Die Falken Baden-Württemberg, Kulturwerkstatt Simmersfeld und weitere.

»Mit Marx um die Alster oder: Der Kreislauf des Hamburger Kapitals«. Spaziergang rund um die Alster mit Bezügen zu Karl Marx und seinem in Hamburg verlegten »Kapital«. Erläuterungen zu wichtigen Stätten und Gebäuden des Hamburger Kapitals. Leitung des Rundgangs: Gerd Pohl. Sonnabend, 23. August, 11 Uhr. Ort: Rathausmarkt 1, Hamburg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung.

»Fiesta Moncada«. Schluss mit der US-Blockade, Kuba muss runter von der Terrorliste der USA. Cocktailbar, Zigarrenshop, Kinderspiele, kubanische Küche und Live Musik aus Kuba. Sonnabend, 30. August. 15–20 Uhr. Ort Botschaft der Republik Kuba, Außenstelle Bonn, Kennedyallee 22– 24, Bonn. Veranstalter: Botschaft der Republik Kuba Außenstelle Bonn, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba und weitere.

