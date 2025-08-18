Der Anteil an Veganern und Vegetariern in Deutschland ist laut einer Umfrage kleiner als angenommen. Knapp vier Prozent der Befragten gaben beim Nationalen Ernährungsmonitoring an, sich vegetarisch zu ernähren – also auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Gut ein Prozent bezeichnete seine Ernährung als vegan, wie das Max-Rubner-Institut (MRI), das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, in Karlsruhe weiter mitteilte. Wer vegan lebt, verzichtet auch auf alle anderen tierischen Produkte wie Milch, Eier oder Honig. Für das Nationale Ernährungsmonitoring wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr von September bis November 3.155 deutschsprachige Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren in einer repräsentativen Onlineuntersuchung befragt. Sie wurden unter anderem nach einer Selbsteinschätzung gefragt, wie sie sich aktuell ernähren. Dabei standen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Knapp zwei Drittel der Befragten hätten dabei »Mischkost« angegeben, hieß es. Gut ein Viertel bezeichnete sich als »Flexitarier«. Das würde laut MRI bedeuten, dass man maximal zweimal die Woche Fleisch isst. (dpa/jW)