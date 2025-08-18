Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Indonesien

80 Jahre selbstbestimmt

Am Sonntag haben viele Indonesier den 80. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert. Am 17. August 1945 riefen die Nationalisten Sukarno und Mohammad Hatta nach entbehrungsreichem Kampf gegen die niederländische Kolonialmacht und die japanische Besatzung während des Zweiten Weltkriegs die Unabhängigkeit des größten und bevölkerungsreichsten Landes Südostasiens aus. Zum Jahrestag herrscht in Indonesien Feierstimmung, aber auch Unmut über die Politik der Regierung von Prabowo Subianto, unter anderem wegen Korruption. (jW)

