jW-Grafik: Esther Hamburger

Steigen die Temperaturen, ist es vielen bereits klar: Die junge Welt macht ein Aktionsangebot! Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen die gedruckte Zeitung zu einem Sonderpreis an. 75 Ausgaben der einzigen linken überregionalen Tageszeitung, die weiterhin jeden Werktag auch auf Papier erscheint, können Sie jetzt zum günstigen Preis von nur 75 Euro erhalten!

Die Inhalte sind dabei alles andere als billig: sorgfältig recherchierte Artikel, korrekt kontextualisierte Nachrichten, stets frei von Kriegshetze – das zeichnet die Tageszeitung junge Welt aus wie keine andere. Bestellen Sie jetzt unter: www.jungewelt.de/aktionsabo. Sie brauchen keine Sorge zu haben, in eine Kostenfalle zu tappen: Mit der 75. Ausgabe endet dieses begrenzte Angebot automatisch. Selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig über Ihre Möglichkeiten, die junge Welt weiter zu beziehen – besonders freuen wir uns natürlich, wenn wir Sie dauerhaft in unserer Leserschaft begrüßen dürfen.

Zu einem anständigen Haushalt gehört schließlich auch eine anständige Tageszeitung – gewissermaßen als Einrichtungselement auf dem Küchentisch. Ihren Besuchern wird Ihr politischer Standpunkt sofort klar, ohne dass Sie ein Wort sagen müssen – ebenso Ihren Nachbarn auf der Liegewiese, die einen Blick auf eine unserer pointierten, stets aussagekräftigen Titelseiten erhaschen, während Sie die jW in der Sonne lesen.

Wir kämpfen dafür, dass unsere Leserinnen und Leser solche Erfahrungen auch in Zukunft machen können – und die gedruckte Tageszeitung als Kulturgut erhalten bleibt. Deshalb sind wir aber noch lange keine Maschinenstürmer. Ein Aktionsangebot machen wir auch denjenigen, die lieber digital lesen: Drei Monate unbeschränkten Zugang auf jungewelt.de erhalten Sie jetzt für nur 18 Euro – natürlich endet auch dieses Angebot automatisch.

Empfehlung des Hauses an alle Aktionsabonnenten: Bestellen Sie gleich auch den kostenlosen Links & Bündig-Newsletter. Er landet schon am Vorabend in Ihrem E-Mail-Postfach, so dass Sie sich frühzeitig einen Überblick über die kommende Ausgabe der gedruckten jungen Welt verschaffen können, die am nächsten Morgen in Ihrem Briefkasten liegt.

Der Newsletter wird täglich von unserer Onlineredaktion kuratiert; unsere Chefredaktion verfasst ein tägliches Editorial – exklusiv für Links & Bündig. Sie brauchen bloß das Häkchen im Bestellformular zu setzen und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Sie möchten den Newsletter unabhängig vom Printabo erhalten? Kein Problem: Tragen Sie sich kostenlos ein: jungewelt.de/eintragen.